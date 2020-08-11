"Я журналист!" — "Какая разница". Избиение российского корреспондента в Минске попало на видео

Очередное задержание российских журналистов белорусскими силовиками попало на видео. На кадрах, которые публикует Daily Storm, видно, как люди в экипировке и с дубинками избивают специального корреспондента "Медузы" Максима Солопова. А также требуют, чтобы журналист Daily Storm Антон Старков подошёл к ним. После этого он был задержан.

Слышно, как представитель белорусских правоохранительных органов говорит, что ему нет разницы, что перед ним журналист.