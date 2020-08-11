"Я журналист!" — "Какая разница". Избиение российского корреспондента в Минске попало на видео

Очередное задержание российских журналистов белорусскими силовиками попало на видео. На кадрах, которые публикует Daily Storm, видно, как люди в экипировке и с дубинками избивают специального корреспондента "Медузы" Максима Солопова. А также требуют, чтобы журналист Daily Storm Антон Старков подошёл к ним. После этого он был задержан.
Слышно, как представитель белорусских правоохранительных органов говорит, что ему нет разницы, что перед ним журналист.
Ранее сообщалось, что Максим Солопов не выходил на связь двое суток, его местоположение было неизвестно. По словам коллег, ему "больше всего досталось" во время задержаний 10 августа.