"Обнимаем. Мы в России!" Несколько задержанных в Минске журналистов вернулись на родину

Четверо задержанных в Белоруссии российских журналистов — основатель WarGonzo Семён Пегов, его оператор Владислав Зиздок, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко — вернулись на родину.
— Мы сейчас пересекаем границу с Россией, — сообщил Лайфу Дмитрий Ласенко.
В Минске задержали ещё одного российского журналистаКонстантин Придыбайло отправился в центр белорусской столицы, где оппозиция намеревалась начать новую акцию.
— Хочу всех поблагодарить. Только что мы пересекли границу России с Белоруссией. Появился Интернет и наконец удалось почитать все слова поддержки, которые вы писали. Спасибо вам огромное. Спасибо большое ребятам из посольства. Если бы не ваша поддержка, ситуация могла бы сложится иначе, — обратился к подписчикам Семён Пегов.
Журналист отметил, что сейчас в СИЗО в Минске творится хаос. Изоляторы переполнены задержанными. Списки фактически не ведутся, поэтому найти там конкретного человека очень сложно.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов, освещавших беспорядки после президентских выборов в Белоруссии: основателя WarGonzo Семёна Пегова, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, репортёра "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и других. Солопов не выходил на связь почти двое суток, его местонахождение до сих пор не известно. При этом, по словам коллег, при задержании его сильно избили.