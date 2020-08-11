"Обнимаем. Мы в России!" Несколько задержанных в Минске журналистов вернулись на родину

Четверо задержанных в Белоруссии российских журналистов — основатель WarGonzo Семён Пегов, его оператор Владислав Зиздок, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко — вернулись на родину.

— Мы сейчас пересекаем границу с Россией, — сообщил Лайфу Дмитрий Ласенко.

— Хочу всех поблагодарить. Только что мы пересекли границу России с Белоруссией. Появился Интернет и наконец удалось почитать все слова поддержки, которые вы писали. Спасибо вам огромное. Спасибо большое ребятам из посольства. Если бы не ваша поддержка, ситуация могла бы сложится иначе, — обратился к подписчикам Семён Пегов.

Журналист отметил, что сейчас в СИЗО в Минске творится хаос. Изоляторы переполнены задержанными. Списки фактически не ведутся, поэтому найти там конкретного человека очень сложно.