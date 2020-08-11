Страны Северной Европы и Прибалтики призвали Минск немедленно вступить в диалог с оппозицией

Министры иностранных дел пяти стран Северной Европы и трёх государств Балтии призвали власти Белоруссии прекратить преследования протестующих и пойти на диалог с оппозицией. Совместное заявление выпустили Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция. Также они требуют немедленного освобождения всех задержанных.
"Вы победили. Тормозните сегодня". Макс Корж прокомментировал акции протеста в БелоруссииАртист считает, что протестующим нужно требовать от своих лидеров других решений.
— Президентские выборы, состоявшиеся в Белоруссии 9 августа 2020 года, не соответствовали международным обязательствам Белоруссии и всемирно признанным стандартам демократии и верховенства закона, а также не были свободными и справедливыми. Мы призываем власти Белоруссии прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека, — говорится в документе.
Министры подчеркнули, что внимательно следят за происходящим в Минске и в целом в республике.
Как уже сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.