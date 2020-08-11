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"Вы победили. Тормозните сегодня". Макс Корж прокомментировал акции протеста в Белоруссии

Артист считает, что протестующим нужно требовать от своих лидеров других решений.

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Фото © Instagram / maxkorzhmus

Белорусский автор-исполнитель Макс Корж призвал протестующих прекратить митинги. Артист заявил, что насилием нельзя чего-то достичь. По его мнению, победу, которую обещали оппозиции, "одержать просто нереально".

Молчать нельзя протестовать. Как звёзды из Белоруссии отреагировали на происходящее в их стране

В Республике Беларусь прокатилась волна протестов, которые разгорелись после президентских выборов. Так, Александр Лукашенко набрал 80,08%, но не все оказались готовы смириться с результатами. В итоге начались стычки демонстрантов с сотрудниками силовых ведомств. Тем временем белорусские звёзды по-разному повели себя в столь непростой период. Кто-то поддержал протесты, эмоционально высказываясь о происходящем в родной стране. Среди них, например, певица Рита Дакота и участник шоу "Танцы" Дима Бончинче. А кто-то решил пока оставаться в стороне и наблюдать за ситуацией.

Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня. Вы показали, что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперёд. Эта тема (прямые столкновения) уже не будет работать в плюс. Ту "победу со дня на день", о которой вам пишут в телеге на данный момент, одержать просто нереально, — написал артист в "Инстаграме".

По мнению Коржа, если продолжать дальше, будут человеческие жертвы. Силовики не перейдут на сторону протестующих.

Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не рискуйте бездумно. Не забывайте, чьи вы правнуки, — добавил музыкант.

Как уже сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.

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