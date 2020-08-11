"Вы победили. Тормозните сегодня". Макс Корж прокомментировал акции протеста в Белоруссии

Белорусский автор-исполнитель Макс Корж призвал протестующих прекратить митинги. Артист заявил, что насилием нельзя чего-то достичь. По его мнению, победу, которую обещали оппозиции, "одержать просто нереально".
Молчать нельзя протестовать. Как звёзды из Белоруссии отреагировали на происходящее в их странеВ Республике Беларусь прокатилась волна протестов, которые разгорелись после президентских выборов. Так, Александр Лукашенко набрал 80,08%, но не все оказались готовы смириться с результатами. В итоге начались стычки демонстрантов с сотрудниками силовых ведомств. Тем временем белорусские звёзды по-разному повели себя в столь непростой период. Кто-то поддержал протесты, эмоционально высказываясь о происходящем в родной стране. Среди них, например, певица Рита Дакота и участник шоу "Танцы" Дима Бончинче. А кто-то решил пока оставаться в стороне и наблюдать за ситуацией.
— Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня. Вы показали, что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперёд. Эта тема (прямые столкновения) уже не будет работать в плюс. Ту "победу со дня на день", о которой вам пишут в телеге на данный момент, одержать просто нереально, — написал артист в "Инстаграме".
По мнению Коржа, если продолжать дальше, будут человеческие жертвы. Силовики не перейдут на сторону протестующих.
— Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не рискуйте бездумно. Не забывайте, чьи вы правнуки, — добавил музыкант.
Как уже сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.