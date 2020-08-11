"Очень сильная и смелая нация". Жители Белоруссии сравнивают митинги с праздником или войной

Третий день в Белоруссии не утихают акции протеста, связанные с переизбранием Александра Лукашенко на новый президентский срок. Недовольные этим требуют отменить результаты выборов и провести новые — без участия действующего президента. Жители Минска и Бреста поделились с телеканалом "360" эмоциями от происходящего в стране.

— Все всегда говорили, что тут люди — терпилы и слабые, но вчера они доказали, что на самом деле это очень сильная и смелая нация. Они объединились и общими силами отвоёвывают своё светлое будущее, — отметила Анна из Минска.

По мнению девушки, никто не ожидал от белорусского народа такой реакции. Однако с приближением выборов стало понятно, что люди устали терпеть.

Одни в Минске называют акции протеста и попытки силовиков подавить их войной, другие — праздником.

— Страшно выходить из дома, страшно идти через главные улицы, страшно сидеть и ждать транспорт просто для того, чтобы уехать домой. Самое ужасное, что теперь окна даже страшно открывать, даже подойти к ним страшно, ибо могут попасть снарядом, — рассказывает медик из Бреста Мария.

Отъезд Светланы Тихановской из страны митингующие приняли спокойно. По словам Виталия из Минска, люди в первую очередь выступают не за неё, а за перемены в стране.