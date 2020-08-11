"Моя совесть чиста". Капитан милиции Белоруссии объявил в Instagram, что увольняется спустя 17 лет службы

Несколько часов назад бывший капитан милиции Белоруссии Егор Емельянов в своём инстаграм-аккаунте опубликовал пост, в котором рассказал подписчикам о том, что он ушёл в отставку. Судя по комментарию под фото, протесты сыграли в решении офицера не последнюю роль.

Емельянов отслужил целых 17 лет в Новополоцком отделе милиции командиром взвода. О публикации Егора рассказали многие медиа, включая издание TJournal и одного из основных информаторов о протестах в Белоруссии — NEXTA. Пост тут же стал вирусным — спустя несколько часов у него уже примерно 60 тысяч лайков, что на порядок больше, чем на остальных фото белоруса. В тысячах комментариев пользователи благодарят его за решение, называя настоящим патриотом.