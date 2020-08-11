Последний протест. Как резиновые пули и шумовые гранаты в Белоруссии калечат людей

Какие травмы может нанести нелетальное оружие для разгона демонстраций

Почти огнестрельные ранения

Большую часть протестующих в Минске доставили в больницы с травмами от резиновых пуль и светошумовых гранат. Нелетальное оружие, к которому причисляют резиновые пули, работает так же, как и обычное. Отличие ровно одно: резиновые пули в большинстве случаев не убивают. Безопасность нелетального оружия, которую заявляют производители, достигается лишь в тот момент, когда спецподразделения используют его по инструкции, обращаются грамотно и хорошо знают, в каких обстоятельствах его можно применять. Несмертельное оружие даёт пользователю (и неважно, военному или гражданскому) иллюзию того, что обычный выстрел куда-то в сторону ни к чему смертельному и непоправимому не приведёт.

Сложность состоит в том, что это не так. Резиновая пуля сразу после выхода из ствола ведёт себе непредсказуемо. Вообще, стрелять резиновыми пулями с большой дистанции — плохая практика для неподготовленных подразделений. Как и любой "резинострел" с непредсказуемой траекторией, ружья белорусских силовиков, с помощью которых разгоняют протесты в Минске и других городах по всей стране, могут стрелять лишь "примерно в ту сторону", не позволяя вести прицельный огонь. Резиновый шар, который загружается в обычную гильзу охотничьего патрона 12 калибра для дробовика, весит не более пяти граммов. Однако почти два сантиметра в диаметре и высокая скорость полёта при попадании в височную долю головного мозга могут спровоцировать кровоизлияние в мозг, и пострадавший может умереть, не дождавшись скорой.

Причинение смерти

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Проникающие ранения от картечных боеприпасов — распространённый вид травм, с которыми протестующие попадают в больницы. Извлекать резиновые шарики из тела крайне больно. Разумеется, это всё равно лучше, чем попытка достать пулю пистолета или дробь от обычного патрона 12 калибра, но приятного всё равно мало. Особенность шариков состоит в том, что они проникают под кожу на три-пять миллиметров, и достать их самостоятельно очень сложно. Повреждённые участки кожи после извлечения, как и при огнестрельных ранениях, придётся зашивать. Пули с бóльшим весом, большего размера и большей навеской пороха в патронах проникают в кожу на два-три сантиметра, повреждая ткани и мышцы. Особенно тяжкими такие ранения бывают в летний период, когда страдает наружный слой кожи по всему телу. Травмы лица и головы от таких ранений приравнивают и к колотым, и к резаным одновременно, а шрамы после операции остаются на всю жизнь.

От резиновых пуль, которыми стреляют неподготовленные сотрудники или просто любители ковбойского стиля использования оружия, страдают и органы зрения. Большая часть таких травм наносится по незнанию. Бывший командир группы быстрого реагирования израильского спецподразделения Дувдеван (аналог российских ССО) Давид Эбер пояснил, при каких условиях можно безопасно применять резиновые пули при разгоне массовых демонстраций.

Большая часть ранений от резиновых пуль приходится в район туловища, хотя по инструкции самым безопасным видом стрельбы является нижняя часть тела. Это обусловлено тем, что, кроме костей и мышц, в ногах нет никаких жизненно важных органов: ни сердца, ни почек с печенью. Травмы могут быть с минимальным последствиями. В Минске мы видим смешанную картину: травм нижних конечностей много, но и "корпусных" травм тоже много. Это значит, что кто-то из сотрудников стреляет правильно, а кто-то нет Давид Эбер Бывший командир группы быстрого реагирования израильского спецподразделения Дувдеван

Стрельба в голову и верхнюю часть тела в большинстве полицейских спецподразделений мира вообще считается устаревшей и неэффективной: риск попасть под служебное расследование за убийство, а потом под уголовное дело не хочет брать на себя никто.

Температура контакта

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Светошумовые гранаты, которые активно используются белорусскими силовиками и армейским спецназом, прибывшим на подмогу, тоже не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Некоторые модели светозвуковых гранат, которые используются при разгоне демонстраций, дополнительно снаряжаются резиновой картечью — такой же, как в травматических боеприпасах направленного действия. Во время взрыва, не считая яркой вспышки и громкого звука, в разные стороны разлетаются мелкие резиновые шарики. За счёт небольшого размера и высокой скорости полёта такие "частички правопорядка" крайне тяжело извлекать из-под кожи — без помощи хирурга сделать этого нельзя.

Не лишним будет напомнить, что некоторые светозвуковые гранаты вызывают и химические ожоги глаз. Если граната взрывается в непосредственной близости от нарушителя, то в первую очередь страдает слизистая оболочка и слезоотводящие пути. Некоторые гранаты с газом (их белорусские силовики тоже применяют для разгона демонстраций) наносят химические ожоги органам зрения в первые несколько секунд. Попытки "быстро промыть" глаза нередко приводят к ухудшению ситуации, и после такого воздействия человек может ослепнуть. Термические ожоги от светозвуковых гранат встречаются крайне редко и в основном связаны со взрывом боеприпаса в непосредственной близости от тела. Хорошего от такого воздействия мало: пиротехнический патрон действует примерно так же, как белый фосфор: прожигает кожу и ткань, вызывая тяжёлые (в том числе артериальные) кровотечения.

"Я не могу дышать"

Во время протестов после выборов президента Белоруссии прилично досталось и обычным минским водителям. Пробки, лето, низкая влажность и отсутствие ветра сделали своё дело и частично оказали силовикам медвежью услугу. Дым и облака едкого газа с огороженных участков, на которых спецназ милиции Белоруссии применял газовые гранаты и слезоточивый газ, добрались до водителей и вызвали спазмы органов дыхания. И если для обычного человека всегда есть возможность убежать или отойти в сторону, то водитель, запертый внутри автомобиля, шансов на спасение практически не имеет. Единственная возможность минимизировать ущерб — выключить кондиционер и перевести заслонки климатической системы в положение циркуляции внутри салона. Другие варианты не помогут.

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Опасность для человеческого здоровья кроется ещё и в том, что кратковременные спазмы органов дыхания, вызванные действием газа, для нормального человека закончатся лёгким ухудшением самочувстви, а для людей с хронической обструктивной болезнью легких или любыми другими легочными заболеваниями, включая астму, вояж в район разгона демонстраций может оказаться последним. Врач-флеболог Сергей Серенцов отметил, что по своему действию некоторые газовые гранаты сопоставимы с нервно-паралитическим газом.

Летальный исход здесь может быть достигнут не столько из-за самих гранат, сколько из-за спазмов сосудов в лёгких. Кроме того, спазм сосудов может спровоцировать обострение тромбоза и тромбофлебита. Это в ряде случаев тоже почти на сто процентов гарантированная смерть Сергей Серенцов Врач-флеболог