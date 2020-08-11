Четверо освобождённых в Минске российских журналистов отправились на родину — видео

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Четверо задержанных в Белоруссии российских журналистов — основатель WarGonzo Семён Пегов, его оператор Владислав Зиздок, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко — покинули Посольство РФ в Минске. Дипломаты проводили представителей СМИ до машины, которая отвезёт их в аэропорт.
У всех журналистов приподнятое настроение. Старков признался, что больше всего соскучился по супруге. А Пегов намерен сразу отправиться домой к семье в Смоленск, чтобы поздравить сына.
— Я на родину сначала. У меня у сына день рождения. Надо поздравить, — говорит военный корреспондент.
Стало известно местонахождение пропавшего в Минске российского фотокорреспондентаРодные и коллеги не могут связаться с журналистом уже более 17 часов.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов, освещавших беспорядки после президентских выборов в Белоруссии: основателя WarGonzo Семёна Пегова, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, репортёра "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и других. Солопов не выходил на связь почти двое суток, его местонахождение до сих пор не известно. При этом, по словам коллег, при задержании его сильно избили.