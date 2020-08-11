Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Четверо освобождённых в Минске российских журналистов отправились на родину — видео

У семьи Семёна Пегова сегодня двойная радость — его освобождение и день рождения сына.

1310

Видео © Телеграм-канал "Придыбайло | Субъективно"

Четверо задержанных в Белоруссии российских журналистов — основатель WarGonzo Семён Пегов, его оператор Владислав Зиздок, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко — покинули Посольство РФ в Минске. Дипломаты проводили представителей СМИ до машины, которая отвезёт их в аэропорт.

У всех журналистов приподнятое настроение. Старков признался, что больше всего соскучился по супруге. А Пегов намерен сразу отправиться домой к семье в Смоленск, чтобы поздравить сына.

Я на родину сначала. У меня у сына день рождения. Надо поздравить, — говорит военный корреспондент.

Стало известно местонахождение пропавшего в Минске российского фотокорреспондента

Родные и коллеги не могут связаться с журналистом уже более 17 часов.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов, освещавших беспорядки после президентских выборов в Белоруссии: основателя WarGonzo Семёна Пегова, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, репортёра "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и других. Солопов не выходил на связь почти двое суток, его местонахождение до сих пор не известно. При этом, по словам коллег, при задержании его сильно избили.

Выбор редакции

Loading...