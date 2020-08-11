Четверо освобождённых в Минске российских журналистов отправились на родину — видео

Четверо задержанных в Белоруссии российских журналистов — основатель WarGonzo Семён Пегов, его оператор Владислав Зиздок, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко — покинули Посольство РФ в Минске. Дипломаты проводили представителей СМИ до машины, которая отвезёт их в аэропорт.

У всех журналистов приподнятое настроение. Старков признался, что больше всего соскучился по супруге. А Пегов намерен сразу отправиться домой к семье в Смоленск, чтобы поздравить сына.

— Я на родину сначала. У меня у сына день рождения. Надо поздравить, — говорит военный корреспондент.