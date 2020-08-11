"Не могла такого сказать!" Команда Тихановской не поверила в её видеообращение

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова прокомментировала видеообращение политика, на котором та призывает митингующих разойтись по домам. По её словам, команда Тихановской не имеет отношения к появившемуся ролику.

— Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику, — результат вы знаете. Максим видит Светлану, выходящую из кабинета, — она сказала, что выйдет через другой вход. По какому праву кандидата в президенты оставляют с представителями силовых структур без адвокатов на несколько часов? — заявила она на пресс-конференции.

Мария пояснила, что Тихановская не выходила с ней на связь после скоропостижного отъезда в Литву. Решение политика покинуть родину стало неожиданностью для её команды. Это подтвердила и доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова. По её словам, "ещё в четыре часа вечера у Светланы не было намерений уехать из страны". Она подозревает, что "решение было принято одномоментно и под давлением белорусских властей". Что же касается видеообращения, Ковалькова допускает, что Тихановскую просто вынудили его записать.

— Как человек, который с ней очень хорошо общается и много провёл времени рядом, я уверена, что она не могла такого сказать, — заключила Ковалькова.