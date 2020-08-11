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В Минске пропал ещё один российский корреспондент

Никита Телиженко не выходит на связь уже 20 часов.

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Никита Телиженко. Фото © Znak.com

В Минске пропал ещё один журналист, на этот раз корреспондент Znak.com Никита Телиженко. Об этом рассказали в издании.

Сообщается, что Телиженко приехал в столицу Белоруссии по редакционному заданию. Он освещал президентские выборы в республике и последовавшие за ними акции протеста.

Последний раз журналист вышел на связь 10 августа в 18:46 по местному времени, за 14 минут до начала митингов в центре Минска. Редакция Znak.com предполагает, что их коллегу могли задержать сотрудники милиции.

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Беспорядки начались с вечера и завершились лишь около 03:00.

До середины ночи телефон нашего корреспондента был недоступен. Сейчас он работает, но на него никто не отвечает, — сообщают в издании.

Редакция уже направила обращения в МИД России, а также связалась с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым. Найти Телиженко пока не удалось.

Напомним, ранее российские СМИ потребовали освободить журналистов, задержанных на акциях протеста в Белоруссии.

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