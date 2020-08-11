"Орудия преступления". Власти Белоруссии пригрозили изымать блокирующие транспорт автомобили

В Белоруссии будут изымать автомобили, которые используются для блокирования движения транспорта. СК республики назвал такие машины "орудиями преступления", сообщает БелТА.
Автомобиль протаранил толпу омоновцев в Минске — видеоЭто уже не первый подобный инцидент в белорусской столице за последние часы.
В ведомстве отметили, что такие действия будут предпринимать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Затем эти автомобили представят как вещественные доказательства.
— Автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами, — отмечается в заявлении.
Напомним, поводом для акций протеста стали предварительные итоги президентских выборов. Согласно им, лидером стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции же заявляли, что победила Светлана Тихановская.