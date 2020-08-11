"Я призываю вас к благоразумию". В Сети появилось видео, на котором Тихановская просит митингующих разойтись

Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Видеообращение Тихановской
В Сети появилось видеообращение кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, на котором она призывает митингующих разойтись по домам. Сразу отметим, что кадры, вероятно, могут являться постановкой: на них главная соперница Александра Лукашенко читает текст по листочку и выглядит подавленной.
Где и когда было снято данное видео, не ясно. Зрители, уже посмотревшие её обращение, предполагают, что женщину могли заставить произнести этот текст на камеру перед вынужденным побегом в Литву.
"Наверное, я так и осталась слабой женщиной". Тихановская записала видеообращение и объяснила, почему покинула БелоруссиюОна выехала в Литву в ночь на 11 августа.
Ниже приводим полный текст видеообращения Тихановской:
"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня всё это время.
Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких".
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Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.