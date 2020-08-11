"Я призываю вас к благоразумию". В Сети появилось видео, на котором Тихановская просит митингующих разойтись

Видеообращение Тихановской

В Сети появилось видеообращение кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, на котором она призывает митингующих разойтись по домам. Сразу отметим, что кадры, вероятно, могут являться постановкой: на них главная соперница Александра Лукашенко читает текст по листочку и выглядит подавленной.

Где и когда было снято данное видео, не ясно. Зрители, уже посмотревшие её обращение, предполагают, что женщину могли заставить произнести этот текст на камеру перед вынужденным побегом в Литву.

Ниже приводим полный текст видеообращения Тихановской:

"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня всё это время.

Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких".