Рабочие Минского электромеханического завода организовали митинг

Рабочие Минского электромеханического завода имени Козлова вышли на митинг. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

— Очень возмущались, что вчера вечером кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы — или сами, или их дети, но сейчас вроде все успокоились и пошли по рабочим местам, — заверил замдиректора завода Валерий Щербо.

Он отметил, что с рабочими удалось найти общий язык. Дальнейшие действия генеральный директор завода обсудит вместе с профсоюзными активистами. Призывы к сотрудникам предприятий выйти на забастовку ранее появились в белорусских телеграм-каналах.