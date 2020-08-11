Рабочие Минского электромеханического завода организовали митинг

Рабочие Минского электромеханического завода имени Козлова вышли на митинг. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".
Первая жертва, взрывы и баррикады. Как прошла вторая ночь протестов в Белоруссии — видеоБеспорядки начались с вечера и завершились лишь около 03:00.
— Очень возмущались, что вчера вечером кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы — или сами, или их дети, но сейчас вроде все успокоились и пошли по рабочим местам, — заверил замдиректора завода Валерий Щербо.
Он отметил, что с рабочими удалось найти общий язык. Дальнейшие действия генеральный директор завода обсудит вместе с профсоюзными активистами. Призывы к сотрудникам предприятий выйти на забастовку ранее появились в белорусских телеграм-каналах.
Как сообщал Лайф, предварительные итоги голосования на выборах президента, согласно которым с большим отрывом побеждает Александр Лукашенко, оппозиция не приняла. Её представители устроили многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов на улицы вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.