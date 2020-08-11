Власти Белоруссии показали видео, как основная соперница Лукашенко покидала страну

Государственный пограничный комитет Белоруссии показал выезд из страны в ночь на вторник кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Основная соперница действующего президента Александра Лукашенко выехала из Белоруссии в 03:30.
"Я призываю вас к благоразумию". В Сети появилось видео, на котором Тихановская просит митингующих разойтисьКадры, возможно, являются постановкой: на них главная соперница Лукашенко читает текст по листочку и выглядит подавленной.
На кадрах видно, как к пункту пропуска "Котловка" подъезжает тёмный автомобиль. Затем он останавливается возле сотрудника погранслужбы. Судя по видео, впереди сидят два человека. Водитель открывает дверь и переговаривается с человеком в форме, после чего показывает ему документы в папке. Затем автомобиль пересекает госграницу.
Напомним, ранее глава МИД Литвы заявил, что Светлана Тихановская покинула Белоруссию и прибыла в прибалтийскую страну. Позже эти данные изданию TUT.BY подтвердил Пограничный комитет. По его данным, экс-кандидат в президенты оформила выезд в 03:30 11 августа.