Власти Белоруссии показали видео, как основная соперница Лукашенко покидала страну

Государственный пограничный комитет Белоруссии показал выезд из страны в ночь на вторник кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Основная соперница действующего президента Александра Лукашенко выехала из Белоруссии в 03:30.

На кадрах видно, как к пункту пропуска "Котловка" подъезжает тёмный автомобиль. Затем он останавливается возле сотрудника погранслужбы. Судя по видео, впереди сидят два человека. Водитель открывает дверь и переговаривается с человеком в форме, после чего показывает ему документы в папке. Затем автомобиль пересекает госграницу.