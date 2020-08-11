Литва выдала главной сопернице Лукашенко годичную визу

Светлана Тихановская, которая на выборах президента Белоруссии была основной соперницей Александра Лукашенко, а затем уехала в Литву, может находиться на территории этой республики в течение года.
"Наверное, я так и осталась слабой женщиной". Тихановская записала видеообращение и объяснила, почему покинула БелоруссиюОна выехала в Литву в ночь на 11 августа.
— Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы, — заявил журналистам министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.
Он отметил, что в Белоруссии у Тихановской был выбор, "несовместимый со свободой".
Ранее стало известно, что Светлана Тихановская покинула Белоруссию и прибыла в Литву. Позже было обнародовано её видеообращение к избирателям, в котором она объяснила причину отъезда. Зрители, уже посмотревшие ролик, предполагают, что женщину могли заставить произнести этот текст на камеру перед вынужденным побегом с родины.