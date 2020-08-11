Литва выдала главной сопернице Лукашенко годичную визу

Светлана Тихановская, которая на выборах президента Белоруссии была основной соперницей Александра Лукашенко, а затем уехала в Литву, может находиться на территории этой республики в течение года.

— Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы, — заявил журналистам министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.

Он отметил, что в Белоруссии у Тихановской был выбор, "несовместимый со свободой".