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Литва выдала главной сопернице Лукашенко годичную визу

Бывшая кандидатка в президенты покинула свою страну минувшей ночью.

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Светлана Тихановская, которая на выборах президента Белоруссии была основной соперницей Александра Лукашенко, а затем уехала в Литву, может находиться на территории этой республики в течение года.

"Наверное, я так и осталась слабой женщиной". Тихановская записала видеообращение и объяснила, почему покинула Белоруссию

Она выехала в Литву в ночь на 11 августа.

Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы, — заявил журналистам министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.

Он отметил, что в Белоруссии у Тихановской был выбор, "несовместимый со свободой".

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская покинула Белоруссию и прибыла в Литву. Позже было обнародовано её видеообращение к избирателям, в котором она объяснила причину отъезда. Зрители, уже посмотревшие ролик, предполагают, что женщину могли заставить произнести этот текст на камеру перед вынужденным побегом с родины.

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