Бульдозеры и автозаки. В центр Минска прибывают бойцы ОМОНа и военная техника

Видео © Twitter / Алексей Новоселов
В центр Минска прибывают колонны бойцов ОМОНа, милиционеры и военная техника. Подкрепление направляется в район стелы "Минск — город-герой", где 10 августа происходили массовые беспорядки.
Фото © Twitter
Корреспондент Лайфа сообщает о прибытии автозаков и военной инженерной техники. Последняя может применяться и для разгрома баррикад. У метро "Пушкинская", где минувшей ночью во время стычек с силовиками погиб человек, уже начались задержания. Внутренние войска пытаются не допустить концентрации большого количества людей в одном месте.
Также жители Минска начали сообщать о новых проблемах с мобильным интернетом. Ранее горожан предупреждали, что с 18:00 провайдеры могут отключить Сеть. Стягивание сил в центр города и отключение интернета направлены на предотвращение протестных акций, которые, согласно заявлению оппозиции, возобновятся в 19:00.
Машины сигналят, прохожие хлопают. В Минске появился мемориал жертве столкновений с милицией — видеоКоммунальные службы в течение дня пытаются устранить последствия ночных событий.
Напомним, в ходе массовых беспорядков в городах Белоруссии за прошедшие сутки задержали более двух тысяч человек. Такие данные привели в МВД республики. В первый день протестов было задержано около трёх тысяч человек.