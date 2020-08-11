Бульдозеры и автозаки. В центр Минска прибывают бойцы ОМОНа и военная техника

Видео © Twitter / Алексей Новоселов

В центр Минска прибывают колонны бойцов ОМОНа, милиционеры и военная техника. Подкрепление направляется в район стелы "Минск — город-герой", где 10 августа происходили массовые беспорядки.

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Корреспондент Лайфа сообщает о прибытии автозаков и военной инженерной техники. Последняя может применяться и для разгрома баррикад. У метро "Пушкинская", где минувшей ночью во время стычек с силовиками погиб человек, уже начались задержания. Внутренние войска пытаются не допустить концентрации большого количества людей в одном месте.

Также жители Минска начали сообщать о новых проблемах с мобильным интернетом. Ранее горожан предупреждали, что с 18:00 провайдеры могут отключить Сеть. Стягивание сил в центр города и отключение интернета направлены на предотвращение протестных акций, которые, согласно заявлению оппозиции, возобновятся в 19:00.