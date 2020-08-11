Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Бульдозеры и автозаки. В центр Минска прибывают бойцы ОМОНа и военная техника

У метро "Пушкинская", где сегодня ночью во время стычек с силовиками погиб человек, уже начались задержания.

2363

Видео © Twitter / Алексей Новоселов

В центр Минска прибывают колонны бойцов ОМОНа, милиционеры и военная техника. Подкрепление направляется в район стелы "Минск — город-герой", где 10 августа происходили массовые беспорядки.

Фото © Twitter

1 / 3

Корреспондент Лайфа сообщает о прибытии автозаков и военной инженерной техники. Последняя может применяться и для разгрома баррикад. У метро "Пушкинская", где минувшей ночью во время стычек с силовиками погиб человек, уже начались задержания. Внутренние войска пытаются не допустить концентрации большого количества людей в одном месте.

Также жители Минска начали сообщать о новых проблемах с мобильным интернетом. Ранее горожан предупреждали, что с 18:00 провайдеры могут отключить Сеть. Стягивание сил в центр города и отключение интернета направлены на предотвращение протестных акций, которые, согласно заявлению оппозиции, возобновятся в 19:00.

Машины сигналят, прохожие хлопают. В Минске появился мемориал жертве столкновений с милицией — видео

Коммунальные службы в течение дня пытаются устранить последствия ночных событий.

Напомним, в ходе массовых беспорядков в городах Белоруссии за прошедшие сутки задержали более двух тысяч человек. Такие данные привели в МВД республики. В первый день протестов было задержано около трёх тысяч человек.

Выбор редакции

Loading...