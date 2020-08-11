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Машины сигналят, прохожие хлопают. В Минске появился мемориал жертве столкновений с милицией — видео

Коммунальные службы в течение дня пытаются устранить последствия ночных событий.

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Возле станции метро "Пушкинская" в Минске появился стихийный мемориал в память о мужчине, который погиб во время разгона массовых беспорядков. Забор у дороги "расцвёл" от множества принесённых скорбящими гвоздик и роз. Там собрались несколько десятков человек.

Проезжающие мимо автомобили сигналят в солидарность собравшимся. Почтить память погибшего пришли люди разных возрастов: от молодёжи до пожилых. А рядом работают коммунальщики. Они устраняют последствия ночных столкновений между силовиками и митингующими. Работы у них непочатый край — разгромленные ограждения, остановки и так далее.

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За минувшую ночь задержали более двух тысяч человек. Днём ранее сообщалось о трёх тысячах задержанных.

Напомним, в ходе массовых беспорядков в городах Белоруссии за прошедшие сутки задержали более двух тысяч человек. Такие данные привели в МВД республики. В первый день протестов было задержано около трёх тысяч человек.

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