Машины сигналят, прохожие хлопают. В Минске появился мемориал жертве столкновений с милицией — видео

Возле станции метро "Пушкинская" в Минске появился стихийный мемориал в память о мужчине, который погиб во время разгона массовых беспорядков. Забор у дороги "расцвёл" от множества принесённых скорбящими гвоздик и роз. Там собрались несколько десятков человек.
Проезжающие мимо автомобили сигналят в солидарность собравшимся. Почтить память погибшего пришли люди разных возрастов: от молодёжи до пожилых. А рядом работают коммунальщики. Они устраняют последствия ночных столкновений между силовиками и митингующими. Работы у них непочатый край — разгромленные ограждения, остановки и так далее.
Десятки человек собрались в Минске у СИЗО в поисках пропавших родственников — видеоЗа минувшую ночь задержали более двух тысяч человек. Днём ранее сообщалось о трёх тысячах задержанных.
Напомним, в ходе массовых беспорядков в городах Белоруссии за прошедшие сутки задержали более двух тысяч человек. Такие данные привели в МВД республики. В первый день протестов было задержано около трёх тысяч человек.