Протест под землёй. Мужчина с плакатом заблокировал движение поездов на ветке в минском метро

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Протестные акции, разгоревшиеся после президентских выборов в Минске, переместились не только в другие города, но и под землю. В белорусских телеграм-каналах появилось видео, на котором мужчина с рюкзаком за спиной блокирует движение по одной из веток минского метро.
Всё произошло на станции "Кастрычницкой" ("Октябрьской"). Протестующий спрыгнул на рельсы перед стоящим поездом, держа в руках плакат с надписью "Прекратите калечить людей".
Молчать нельзя протестовать. Как звёзды из Белоруссии отреагировали на происходящее в их странеВ Республике Беларусь прокатилась волна протестов, которые разгорелись после президентских выборов. Так, Александр Лукашенко набрал 80,08%, но не все оказались готовы смириться с результатами. В итоге начались стычки демонстрантов с сотрудниками силовых ведомств. Тем временем белорусские звёзды по-разному повели себя в столь непростой период. Кто-то поддержал протесты, эмоционально высказываясь о происходящем в родной стране. Среди них, например, певица Рита Дакота и участник шоу "Танцы" Дима Бончинче. А кто-то решил пока оставаться в стороне и наблюдать за ситуацией.
В результате инцидента никто не пострадал. По неподтверждённой информации, мужчину задержали.
Как уже сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.