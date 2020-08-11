Михаил Ефремов попал в реанимацию. Предварительный диагноз — инсульт

Госпитализированный из здания суда актёр Михаил Ефремов отправлен в реанимацию. По предварительным данным, его состояние оценивается как тяжёлое.
Источник Лайфа сообщает, что врачи предварительно диагностировали артисту инсульт.
Из-за ухудшившегося состояния Ефремова назначенное на сегодня судебное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы перенесли на утро 12 августа.
Адвокат заявил о предынфарктном или предынсультном состоянии ЕфремоваАктёру стало плохо ещё по пути в суд.
Как сообщал Лайф, днём ранее Ефремову дважды вызывали скорую помощь. Он жаловался на ухудшение самочувствия и нарушение речи, но к приезду медиков симптомов уже не было. По мнению врачей, у Ефремова была транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт. А вот психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя.