Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Михаил Ефремов попал в реанимацию. Предварительный диагноз — инсульт

Состояние артиста ухудшалось на протяжении последних дней, в суд его доставили в полусознательном состоянии.

3611
Post cover

Госпитализация Михаила Ефремова у здания Пресненского суда. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Госпитализированный из здания суда актёр Михаил Ефремов отправлен в реанимацию. По предварительным данным, его состояние оценивается как тяжёлое.

Источник Лайфа сообщает, что врачи предварительно диагностировали артисту инсульт.

Из-за ухудшившегося состояния Ефремова назначенное на сегодня судебное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы перенесли на утро 12 августа.

Адвокат заявил о предынфарктном или предынсультном состоянии Ефремова

Актёру стало плохо ещё по пути в суд.

Как сообщал Лайф, днём ранее Ефремову дважды вызывали скорую помощь. Он жаловался на ухудшение самочувствия и нарушение речи, но к приезду медиков симптомов уже не было. По мнению врачей, у Ефремова была транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт. А вот психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя.

Выбор редакции

Loading...