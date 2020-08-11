Адвокат заявил о предынфарктном или предынсультном состоянии Ефремова

Михаила Ефремова доставили из суда в Боткинскую больницу в предынфарктном или предынсультном состоянии. Об этом журналистам рассказал адвокат актёра Эльман Пашаев. Он также обвинил "шоуменов", которые дезинформируют и "морочат голову", в доведении артиста до такого состояния.

— Его в плохом состоянии привезли в суд, я не знаю, почему привезли. У него состояние крайне тяжёлое — или предынфарктное, или предынсультное, — заявил Пашаев.

Таким образом, судебное заседание по делу о смертельном ДТП сегодня не состоится, его отложили на 12 августа.