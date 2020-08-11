Адвокат заявил о предынфарктном или предынсультном состоянии Ефремова

Михаила Ефремова доставили из суда в Боткинскую больницу в предынфарктном или предынсультном состоянии. Об этом журналистам рассказал адвокат актёра Эльман Пашаев. Он также обвинил "шоуменов", которые дезинформируют и "морочат голову", в доведении артиста до такого состояния.
— Его в плохом состоянии привезли в суд, я не знаю, почему привезли. У него состояние крайне тяжёлое — или предынфарктное, или предынсультное, — заявил Пашаев.
Джигурда оккультными ритуалами "доказал" невиновность Ефремова и наорал на адвоката — видеоЭпатажный артист устроил шоу перед зданием суда в Москве.
Таким образом, судебное заседание по делу о смертельном ДТП сегодня не состоится, его отложили на 12 августа.
Напомним, Ефремову ещё по пути в суд стало плохо, из машины ФСИН его вывели под руки, но уже спустя несколько минут из здания его вынесли на носилках в бессознательном состоянии. Артиста увезла скорая.