Ефремову стало плохо по пути в суд. Тащили из машины на руках — видео

По пути на очередное судебное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов почувствовал себя плохо. У здания суда из машины его буквально выносили на руках. При этом было заметно, что артист волочит одну ногу по земле и не может ею пошевелить.
После того как артист оказался в здании суда, ему вызвали бригаду скорой помощи.
То, что со здоровьем Михаила Ефремова не всё в порядке, стало понятно, ещё когда он выходил из дома. Он с трудом передвигался, сильно хромая.
Как сообщал Лайф, днём ранее Ефремову дважды вызывали скорую помощь. Он жаловался на ухудшение самочувствия и нарушения речи, но к приезду медиков симптомов уже не было. По мнению врачей, у Ефремова была транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт. А вот психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя.
Секунды после аварии. Лайф публикует видео, которое может лишить Ефремова шансов на оправданиеНа кадрах видно, как очевидцы трагедии помогают водителю выбраться из автомобиля.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Однако адвокат актёра Эльман Пашаев продолжает настаивать, что вина не признана и у него есть доказательства, которые помогут оправдать артиста.