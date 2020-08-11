Ефремову стало плохо по пути в суд. Тащили из машины на руках — видео

По пути на очередное судебное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов почувствовал себя плохо. У здания суда из машины его буквально выносили на руках. При этом было заметно, что артист волочит одну ногу по земле и не может ею пошевелить.

После того как артист оказался в здании суда, ему вызвали бригаду скорой помощи.

То, что со здоровьем Михаила Ефремова не всё в порядке, стало понятно, ещё когда он выходил из дома. Он с трудом передвигался, сильно хромая.

Как сообщал Лайф, днём ранее Ефремову дважды вызывали скорую помощь. Он жаловался на ухудшение самочувствия и нарушения речи, но к приезду медиков симптомов уже не было. По мнению врачей, у Ефремова была транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт. А вот психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя.