Сын погибшего в ДТП с участием Ефремова подал к нему иск на 6,5 млн рублей

Старший сын уроженца Рязани Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, подал к нему иск на 6,5 млн рублей. Иск подан на следующий день после того, как Лайф опубликовал видео, которое может лишить Ефремова шансов на оправдание. На кадрах отчётливо видно, как очевидцы трагедии помогают водителю выбраться из автомобиля. Таким образом, версия адвоката Эльмана Пашаева о том, что за рулём находился не его клиент, рассыпалась под тяжестью улик.

Отметим, что это первый гражданский иск, предъявленный актёру. Но другие потерпевшие по этому делу тоже готовят документы.