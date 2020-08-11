Сын погибшего в ДТП с участием Ефремова подал к нему иск на 6,5 млн рублей

Старший сын уроженца Рязани Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, подал к нему иск на 6,5 млн рублей. Иск подан на следующий день после того, как Лайф опубликовал видео, которое может лишить Ефремова шансов на оправдание. На кадрах отчётливо видно, как очевидцы трагедии помогают водителю выбраться из автомобиля. Таким образом, версия адвоката Эльмана Пашаева о том, что за рулём находился не его клиент, рассыпалась под тяжестью улик.
Секунды после аварии. Лайф публикует видео, которое может лишить Ефремова шансов на оправданиеНа кадрах видно, как очевидцы трагедии помогают водителю выбраться из автомобиля.
Отметим, что это первый гражданский иск, предъявленный актёру. Но другие потерпевшие по этому делу тоже готовят документы.
Ефремов в суде: Как я могу признать вину, когда ничего не помню?Сегодня в Пресненском суде проходит первое слушание по существу дела о ДТП.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика, а Эльман Пашаев продолжает настаивать, что вина не признана и у него есть доказательства, которые помогут оправдать артиста.