Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Роспотребнадзор призвал россиян начать новый учебный год с вакцинации детей от гриппа

Ранее стало известно, что учёба всё же начнётся 1 сентября в полноценном режиме.

148
Post cover

Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Новый учебный год важно начать с иммунизации детей против гриппа. Об этом на брифинге во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее стало известно, что учёба всё же начнётся 1 сентября в полноценном режиме.

Коронавирус, грипп и ОРВИ объединяются. Чем это грозит и как спастись от всех трёх заболеваний?

Роспотребнадзор объявил готовность к новому эпидемиологическому сезону. К коронавирусу добавляются грипп и ОРВИ.

Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину профинансировать вакцинацию от гриппа до 60% населения страны в предстоящий осенне-зимний сезон. Глава государства также распорядился оставить в регионах специализированные койки для больных CoViD-19 на осенне-зимний сезон.

Россиян предупредили о приходе гриппа, от которого не делали прививки

Граждан страны призвали проходить вакцинацию.

Между тем Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении трёх новых штаммов гриппа. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что с 10 августа начнётся поставка препаратов в российские регионы для проведения вакцинации от этого вируса.

Выбор редакции

Loading...