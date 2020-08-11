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Регион
Опубликовано 11 августа 2020, 09:38

Роспотребнадзор призвал россиян начать новый учебный год с вакцинации детей от гриппа

Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Ранее стало известно, что учёба всё же начнётся 1 сентября в полноценном режиме.

Новый учебный год важно начать с иммунизации детей против гриппа. Об этом на брифинге во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее стало известно, что учёба всё же начнётся 1 сентября в полноценном режиме.

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Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину профинансировать вакцинацию от гриппа до 60% населения страны в предстоящий осенне-зимний сезон. Глава государства также распорядился оставить в регионах специализированные койки для больных CoViD-19 на осенне-зимний сезон.

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Между тем Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении трёх новых штаммов гриппа. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что с 10 августа начнётся поставка препаратов в российские регионы для проведения вакцинации от этого вируса.

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Алексей Берковиц
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