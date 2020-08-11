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Первые партии вакцины от CoViD-19 для врачей готовы к отправке в регионы

В приоритетном порядке было решено привить от инфекции тех, кто находится на передовой борьбы с эпидемией.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции для российских врачей уже готовы к отправке в регионы. Об этом сообщил на совещании президента РФ с правительством глава АФК "Система" Владимир Чирахов.

По его словам, мощности завода "Биннофарм" позволяют производить около 1,5 млн доз вакцины от CoViD-19 в год. В дальнейшем завод планируется оснастить дополнительным оборудованием, чтобы позволить нарастить объёмы производства препарата.

В первую очередь вакцинами могут быть обеспечены российские медики, которые, находясь на передовой борьбы с коронавирусом, являются сегодня основной группой риска. Первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России, — отметил Чирахов.

Названы сроки поступления первой вакцины от коронавируса в продажу

Бесплатная иммунизация населения от CoViD-19 начнётся с медработников.

Ранее на совещании Путин объявил, что сегодня утром в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции. Это препарат, разработанный специалистами НИЦ имени Гамалеи. Он будет производиться на двух площадках: самим центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Вакцину испытала на себе одна из дочерей президента РФ Владимира Путина.

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