Первые партии вакцины от CoViD-19 для врачей готовы к отправке в регионы

Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции для российских врачей уже готовы к отправке в регионы. Об этом сообщил на совещании президента РФ с правительством глава АФК "Система" Владимир Чирахов.

По его словам, мощности завода "Биннофарм" позволяют производить около 1,5 млн доз вакцины от CoViD-19 в год. В дальнейшем завод планируется оснастить дополнительным оборудованием, чтобы позволить нарастить объёмы производства препарата.

— В первую очередь вакцинами могут быть обеспечены российские медики, которые, находясь на передовой борьбы с коронавирусом, являются сегодня основной группой риска. Первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России, — отметил Чирахов.