В Минздраве считают, что оснований откладывать регистрацию вакцины от коронавируса нет

Оснований для того, чтобы откладывать регистрацию вакцины против коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, нет. Исследования препарата проходят с соблюдением всех международных стандартов. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

В Центре Гамалеи заверили, что российская вакцина от коронавируса не может навредить организму Директор учреждения отметил, что у участников испытаний появлялся лишь небольшой дискомфорт в виде повышенной температуры.

— Эта вакцина возникла не на пустом месте, были серьёзные большие наработки по вакцинам в центре имени Гамалеи. Технология разработки такой вакцины очень чётко отработана. Поэтому здесь, может быть, какое-то ускорение произошло за счёт того, что вакцина была создана не на пустом месте. Очень важно, что все этапы (исследований вакцины. — Прим. Лайфа), международные требования чётко соблюдаются, — заявил Брико.