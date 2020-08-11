Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Одна из дочерей Путина испытала на себе вакцину от коронавируса

Как уточнил российский лидер, препарат показал себя хорошо, он формирует стойкий иммунитет.

2234

Фото © ТАСС / Zuma

Президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей испытала на себе перспективную вакцину от коронавирусной инфекции. По его словам, после первой прививки температура у неё была 38 градусов, на следующий день — 37. После второго укола температура немного поднялась, но всё сошло потом на нет и выработался стойкий иммунитет.

Чувствует себя хорошо, — подытожил Владимир Путин.

Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

Она подтвердила свою эффективность и безопасность. Производиться будет на двух площадках.

Как сообщал Лайф, ранее в центре Гамалеи рассказали об особенностях российской вакцины от коронавируса. В частности, по словам специалистов, препарат не может навредить организму.

Выбор редакции

Loading...