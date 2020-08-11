Одна из дочерей Путина испытала на себе вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей испытала на себе перспективную вакцину от коронавирусной инфекции. По его словам, после первой прививки температура у неё была 38 градусов, на следующий день — 37. После второго укола температура немного поднялась, но всё сошло потом на нет и выработался стойкий иммунитет.
— Чувствует себя хорошо, — подытожил Владимир Путин.
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусаОна подтвердила свою эффективность и безопасность. Производиться будет на двух площадках.
Как сообщал Лайф, ранее в центре Гамалеи рассказали об особенностях российской вакцины от коронавируса. В частности, по словам специалистов, препарат не может навредить организму.