Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве от коронавируса вылечилось ещё более тысячи человек

С начала эпидемии городские врачи поставили на ноги более 191 тысячи пациентов.

11
Post cover

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции CoViD-19 выздоровело ещё 1043 пациента. Статистику на 11 августа привела вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1043 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 191 598, — уточнила заместитель мэра.

В ВОЗ заявили о "ростках надежды" в борьбе с коронавирусом

По словам главы организации, никогда не поздно обратить вспять вспышку CoViD-19.

Как сообщал Лайф, количество случаев коронавируса в мире с начала пандемии превысило 20 миллионов. С начала эпидемии умерло 737 тысячи человек, вылечилось 13 миллионов пациентов.

Выбор редакции

Loading...