В Москве от коронавируса вылечилось ещё более тысячи человек

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции CoViD-19 выздоровело ещё 1043 пациента. Статистику на 11 августа привела вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1043 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 191 598, — уточнила заместитель мэра.
В ВОЗ заявили о "ростках надежды" в борьбе с коронавирусомПо словам главы организации, никогда не поздно обратить вспять вспышку CoViD-19.
Как сообщал Лайф, количество случаев коронавируса в мире с начала пандемии превысило 20 миллионов. С начала эпидемии умерло 737 тысячи человек, вылечилось 13 миллионов пациентов.