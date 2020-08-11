В Москве от коронавируса вылечилось ещё более тысячи человек

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции CoViD-19 выздоровело ещё 1043 пациента. Статистику на 11 августа привела вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1043 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 191 598, — уточнила заместитель мэра.