В ВОЗ заявили о "ростках надежды" в борьбе с коронавирусом

Несмотря на продолжающийся рост числа заболевших и жертв коронавирусной инфекции, в борьбе с пандемией CoVID-19 появилась надежда на полное избавление от опасного заболевания. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Многие из вас сейчас скорбят. Это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зелёные ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или посёлок, никогда не поздно обратить вспять вспышку CoViD-19, — приводит его слова пресс-служба ВОЗ.