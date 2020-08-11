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В ВОЗ заявили о "ростках надежды" в борьбе с коронавирусом

По словам главы организации, никогда не поздно обратить вспять вспышку CoViD-19.

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото © ТАСС / Xinhua via ZUMA Wire

Несмотря на продолжающийся рост числа заболевших и жертв коронавирусной инфекции, в борьбе с пандемией CoVID-19 появилась надежда на полное избавление от опасного заболевания. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Многие из вас сейчас скорбят. Это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зелёные ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или посёлок, никогда не поздно обратить вспять вспышку CoViD-19,приводит его слова пресс-служба ВОЗ.

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