Учёные назвали ареал обитания клещей-переносчиков нового вируса SFTS

Выявленный в Китае новый вирус SFTS могут переносить клещи, которые обитают в России на Дальнем Востоке. Об этом заявил вирусолог Михаил Щелканов.

— Эти клещи обитают на территории нашей страны, но вирус в них мы не нашли, — приводят слова вирусолога "Известия".

Он уточнил, что ареал обитания клещей был уточнён и оказался гораздо шире, чем было изначально. По его словам, чтобы точно убедиться в том, что в нашей стране нет клещей — переносчиков вируса, нужны более широкие полевые исследования.

Однако учёный уточнил, что патоген этой инфекции не относится к респираторным, а значит, не может получить широкого распространения. Это положительный факт, отмечают специалисты, ведь летальность от SFTS может доходить до 30%, что говорит о его серьёзной опасности.

При этом жертвами клещей могут быть пятнистые олени, крупный рогатый скот, лошади, собаки, гималайские медведи, амурские лесные коты, барсуки, азиатские бурундуки и даже леопарды, что увеличивает риск распространения их по стране.