Определён лучший Джеймс Бонд в истории

Читатели еженедельника RadioTimes выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории. Им стал британский актёр Шон Коннери, сообщается на сайте издания.

Опрос был разбит на три полуфинала и финал. В первом голосовании Коннери противостоял действующий агент 007 англичанин Дэниел Крейг, который проиграл шотландцу с разницей 56% против 43%.

В других парах англичанин Пирс Броснан обошел австралийца Джорджа Лэзенби (76% против 24%), а Роджер Мур уступил Тимоти Далтону (41% против 49%).

В финале зрители отдали Коннери 44% голосов. Вторым стал Далтон (32%), а замкнул тройку Броснан (23%). В опросе участвовало более 14 тысяч фанатов бондианы.

Шон Коннери был первым агентом 007. На его счету участие в пяти фильмах: "Доктор Ноу" (1962 года), "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965) и "Живешь только дважды" (1967).