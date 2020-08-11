В Госдепе одобрили высылку российских дипломатов из Словакии

Госдепартамент США положительно оценил действия властей Словакии, объявивших о высылке нескольких российских дипломатов.
— США приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые зарубежные злонамеренные лица представляют её суверенитету, — сказано в обращении официального представителя Госдепа Морган Ортагус, опубликованном в "Твиттере".
МИД РФ пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатовВласти республики заявили, что их деятельность "нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях".
В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что МИД Словакии подал явный сигнал о том, что не собирается мириться с "политически мотивированными преступными действиями России" на своей территории или в Европе.
О высылке дипломатов стало известно накануне. В России пообещали зеркальные меры.