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В Госдепе одобрили высылку российских дипломатов из Словакии

В Вашингтоне считают, что Россия представляет угрозу суверенитету европейской страны.

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Фото © Pexels

Госдепартамент США положительно оценил действия властей Словакии, объявивших о высылке нескольких российских дипломатов.

США приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые зарубежные злонамеренные лица представляют её суверенитету, — сказано в обращении официального представителя Госдепа Морган Ортагус, опубликованном в "Твиттере".

МИД РФ пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов

Власти республики заявили, что их деятельность "нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях".

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что МИД Словакии подал явный сигнал о том, что не собирается мириться с "политически мотивированными преступными действиями России" на своей территории или в Европе.

О высылке дипломатов стало известно накануне. В России пообещали зеркальные меры.

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