В Госдепе одобрили высылку российских дипломатов из Словакии

— США приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые зарубежные злонамеренные лица представляют её суверенитету, — сказано в обращении официального представителя Госдепа Морган Ортагус, опубликованном в " Твиттере ".

МИД РФ пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов Власти республики заявили, что их деятельность "нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях".

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что МИД Словакии подал явный сигнал о том, что не собирается мириться с "политически мотивированными преступными действиями России" на своей территории или в Европе.