McDonald's подал в суд на своего экс-президента из-за его романа с подчинённой

Компания McDonald's подала иск против бывшего президента и генерального директора корпорации Стива Истербрука из-за его романа с коллегой, такое заявление сделал нынешний руководитель Крис Кемпчински.

— Теперь мы знаем, что его поведение отклонялось от наших ценностей в гораздо большей степени, чем мы думали, когда он покинул компанию в прошлом году. Новая информация ясно даёт понять, что он солгал и уничтожил доказательства ненадлежащего личного поведения, — сообщил он.

В компании отмечают, что Истербрук не должен был удерживать контрактную компенсацию, которую получил после своего ухода. Теперь компания McDonald's намерена через суд взыскать с него эти средства.