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McDonald's подал в суд на своего экс-президента из-за его романа с подчинённой

Открылась информация, что бывший глава утаил своё ненадлежащее поведение и не имел права на компенсацию при уходе.

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Фото © mcdonalds.com

Компания McDonald's подала иск против бывшего президента и генерального директора корпорации Стива Истербрука из-за его романа с коллегой, такое заявление сделал нынешний руководитель Крис Кемпчински.

Теперь мы знаем, что его поведение отклонялось от наших ценностей в гораздо большей степени, чем мы думали, когда он покинул компанию в прошлом году. Новая информация ясно даёт понять, что он солгал и уничтожил доказательства ненадлежащего личного поведения, — сообщил он.

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В компании отмечают, что Истербрук не должен был удерживать контрактную компенсацию, которую получил после своего ухода. Теперь компания McDonald's намерена через суд взыскать с него эти средства.

Кемпчински подчеркнул, что эти действия отражают постоянную демонстрацию приверженности ценностям компании, проводится регулярная работа на предмет повышения культуры.

Напомним, в ноябре Истербрук покинул пост из-за служебного романа. После этого акции McDonald&#x27;s резко подешевели.

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