По китайскому побережью ударил тайфун "Мекхала" — видео

Тропический шторм "Мекхала" усилился до тайфуна и обрушился на побережье восточной китайской провинции Фуцзянь утром во вторник. Об этом сообщает национальная система мониторинга тропических циклонов.

На момент удара по побережью скорость ветра внутри тайфуна достигала 33 метров в секунду, но после этого циклон начал слабеть и скорость упала до 30 метров в секунду.

Видео © Twitter / RedClimáticaMundial

Власти Китая были готовы к тропическому циклону и приняли меры ещё накануне. Всем судам было предписано вернуться в порты, а экстренные службы находились в готовности к возможным последствиям сильных ливней.

Сейчас вихрь медленно движется в северном направлении и постепенно теряет силу.