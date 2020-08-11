Эксперт объяснил, где опасно использовать банковские карточки

Повсеместное использование карт с чипом практически уничтожило процедуру скимминга — кражи данных с помощью считывающего устройства. Тем не менее остаются места, где по-прежнему есть риск нарваться на мошенников при оплате банковской картой, рассказал глава отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы джет" Алексей Сизов.

— Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников, — сказал Сизов в интервью агентству "Прайм".

Эксперт добавил, что их внешний вид похож на оригинальный, таких ресурсов появляется огромное количество. Специалист порекомендовал несколько способов, как обезопасить свои финансы.

В первую очередь стоит завести отдельную карточку для оплаты покупок, на которой не будут храниться крупные суммы. Во-вторых, следует тщательно проверять сайт, на котором будут вводиться личные данные, и, в-третьих, не следует сообщать конфиденциальную информацию никому, даже сотрудникам банка или магазина.

Сизов отметил, что если ошибки избежать не удалось, то можно обратиться в банк с претензией и оспорить операцию. Специалисты подскажут, как правильно её оформить и что делать, если есть риск скомпрометировать данные своей карты.