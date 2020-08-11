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Эксперт объяснил, где опасно использовать банковские карточки

Он также рассказал, что делать, чтобы не попасться в руки мошенникам.

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Повсеместное использование карт с чипом практически уничтожило процедуру скимминга — кражи данных с помощью считывающего устройства. Тем не менее остаются места, где по-прежнему есть риск нарваться на мошенников при оплате банковской картой, рассказал глава отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы джет" Алексей Сизов.

Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников, — сказал Сизов в интервью агентству "Прайм".

Эксперт добавил, что их внешний вид похож на оригинальный, таких ресурсов появляется огромное количество. Специалист порекомендовал несколько способов, как обезопасить свои финансы.

Банковский пасьянс. Чем опасны "лишние" банковские карты

В первую очередь стоит завести отдельную карточку для оплаты покупок, на которой не будут храниться крупные суммы. Во-вторых, следует тщательно проверять сайт, на котором будут вводиться личные данные, и, в-третьих, не следует сообщать конфиденциальную информацию никому, даже сотрудникам банка или магазина.

Сизов отметил, что если ошибки избежать не удалось, то можно обратиться в банк с претензией и оспорить операцию. Специалисты подскажут, как правильно её оформить и что делать, если есть риск скомпрометировать данные своей карты.

Ранее эксперт рассказал, как не допустить размагничивания банковской карты.

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