Психиатр рассказал, как кричать с пользой для здоровья

Психиатр Юрий Вяльба советует на эмоциональном пике просто прокричаться. Однако сделать это нужно так, чтобы не побеспокоить окружающих.

— Кричать можно в лесу или в квартире. С помощью крика можно снять напряжение — эмоциональная энергия не идёт внутрь человека, не разрушает его в психическом плане, — цитирует его радио Sputnik.

По словам доктора, этот способ не решит глобальные проблемы и не заменит работу с психоаналитиком, но поможет снять сильное эмоциональное напряжение.

Специалист добавил, что кричать на подчинённых и коллег по работе не следует, так как это только усугубит ситуацию. Крик нужно направить на проблему и сделать это наедине с самим собой.

Вяльба отметил, что кричать пациента может заставить психотерапевт в рамках лечебного процесса. Сделать это можно, вспомнив какую-то обиду, но при этом важно, чтобы крик не был направлен на конкретного человека.