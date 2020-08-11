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Психиатр рассказал, как кричать с пользой для здоровья

Важно, чтобы крик был направлен на проблему, а не на конкретного человека.

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Психиатр Юрий Вяльба советует на эмоциональном пике просто прокричаться. Однако сделать это нужно так, чтобы не побеспокоить окружающих.

Кричать можно в лесу или в квартире. С помощью крика можно снять напряжение — эмоциональная энергия не идёт внутрь человека, не разрушает его в психическом плане, — цитирует его радио Sputnik.

По словам доктора, этот способ не решит глобальные проблемы и не заменит работу с психоаналитиком, но поможет снять сильное эмоциональное напряжение.

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Она призывает всех, кто сомневается в её словах, опробовать способ на себе.

Специалист добавил, что кричать на подчинённых и коллег по работе не следует, так как это только усугубит ситуацию. Крик нужно направить на проблему и сделать это наедине с самим собой.

Вяльба отметил, что кричать пациента может заставить психотерапевт в рамках лечебного процесса. Сделать это можно, вспомнив какую-то обиду, но при этом важно, чтобы крик не был направлен на конкретного человека.

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