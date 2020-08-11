Психиатр рассказал, как кричать с пользой для здоровья

Психиатр Юрий Вяльба советует на эмоциональном пике просто прокричаться. Однако сделать это нужно так, чтобы не побеспокоить окружающих.
— Кричать можно в лесу или в квартире. С помощью крика можно снять напряжение — эмоциональная энергия не идёт внутрь человека, не разрушает его в психическом плане, — цитирует его радио Sputnik.
По словам доктора, этот способ не решит глобальные проблемы и не заменит работу с психоаналитиком, но поможет снять сильное эмоциональное напряжение.
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Специалист добавил, что кричать на подчинённых и коллег по работе не следует, так как это только усугубит ситуацию. Крик нужно направить на проблему и сделать это наедине с самим собой.
Вяльба отметил, что кричать пациента может заставить психотерапевт в рамках лечебного процесса. Сделать это можно, вспомнив какую-то обиду, но при этом важно, чтобы крик не был направлен на конкретного человека.
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