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Минтруд планирует увеличить пособие на детей для малоимущих семей

По данным ведомства, выплаты положены более чем двум миллионам детей.

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Фото © Pixabay

В России в 2021 году может увеличиться сумма ежемесячного пособия для малоимущих семей на детей от трёх до семи лет. Соответствующий проект разрабатывает Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минтруде считают, что нынешних выплат зачастую не хватает, чтобы семья могла выбраться из бедности, поэтому специалисты рассматривают возможность дифференциации размеров пособия в следующем календарном году. Однако о каких именно изменениях идёт речь, не уточняется.

В России упростили оформление детских пособий

Госорганы будут сами получать информацию об алиментах.

Ежемесячное пособие выплачивается семьям, в которых среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. В среднем по стране оно составляет 5,5 тысячи рублей. По данным Минтруда, выплаты положены более чем двум миллионам детей.

Ранее Лайф сообщал, что пособия по безработице в России предложили поднять до уровня прожиточного минимума в регионе.

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