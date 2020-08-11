Минтруд планирует увеличить пособие на детей для малоимущих семей

В России в 2021 году может увеличиться сумма ежемесячного пособия для малоимущих семей на детей от трёх до семи лет. Соответствующий проект разрабатывает Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минтруде считают, что нынешних выплат зачастую не хватает, чтобы семья могла выбраться из бедности, поэтому специалисты рассматривают возможность дифференциации размеров пособия в следующем календарном году. Однако о каких именно изменениях идёт речь, не уточняется.

Ежемесячное пособие выплачивается семьям, в которых среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. В среднем по стране оно составляет 5,5 тысячи рублей. По данным Минтруда, выплаты положены более чем двум миллионам детей.