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Нейропсихолог назвала продукты, способные улучшать или ухудшать настроение

В некоторых из них содержатся витамины, которые помогают организму регулировать уровень гормонов.

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Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, что некоторые продукты способны не только поднимать настроение, но и портить его.

Она объяснила, что за настрой человека отвечают мозг и эндокринная система, и одну из этих частей нужно стимулировать для его улучшения. Самый простой способ это сделать — через еду.

Названы продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях человека

В частности, пристрастие к холодному мороженому может говорить о проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Так, например, эксперт отметила, что, кроме широко известных шоколада и бананов, поднять настроение может жирная рыба. В ней содержится полезный йод, который способствует концентрации внимания. А морская капуста содержит витамины, которые влияют на кору надпочечников, регулируя выработку адреналина и норадреналина, повышающих работоспособность.

Ещё можно орехи есть. Самыми хорошими считаются грецкие и фисташковые. Для повышения настроения достаточно регулярно употреблять 50 граммов в сутки, добавила Хвингия в интервью радио Sputnik.

А вот кофеин и таурин, напротив, настрой могут ухудшить, поэтому эксперт посоветовала не употреблять много кофе и отказаться от энергетических напитков, которые по содержанию этих веществ равны десяти чашкам бодрящего напитка. Нейропсихолог подчеркнула, что они вызывают лишь временный подъём и концентрацию, после которых неизбежно идёт спад.

Ранее врач перечислил продукты, способные вызвать анафилактический шок.

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