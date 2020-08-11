Вспышка CoViD-19 зафиксирована у экипажа рыболовецкого судна в приморском порту

У экипажа рыболовецкого судна "Альбатрос" в приморском порту Славянка зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает администрация Хасанского района на странице в "Инстаграме".

Отмечается, что прирост заболеваемости случился из-за рыбаков, пришедших в порт.

Сейчас экипаж находится под надзором. В инфекционном отделении районной больницы лечение получают 16 человек, 11 сидят на карантине, а ещё один рыбак лечится дома. Всего же в Хасанском районе выявлено 146 случаев коронавируса.

В Приморье же на сегодняшний день зарегистрировано около 7,8 тысячи случаев заболевания CoViD-19. Свыше шести тысяч пациентов выздоровело, 92 человека скончались.