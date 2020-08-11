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Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов

Умерло 737 813 человек.

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Фото © Pixabay

Число случаев коронавируса по всему миру превысило 20 миллионов и составляет 20 234 463, по данным сайта Worldometers.info.

Умерло 737 813 человек, вылечилось 13 091 977 пациентов.

Вирусолог рассказал, может ли коронавирус остаться в организме навсегда

Инфекция уничтожается благодаря иммунному ответу.

В лидерах по количеству инфицированных остаются США, 5 247 605 случаев и 166 110 смертей. На втором месте Бразилия — 3 057 470 и 101 857 соответственно. Замыкает тройку Индия, там 2 267 153 заразились, скончалось 45 353 человека.

Ранее вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса.

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