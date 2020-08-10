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На Филиппинах испытают российскую вакцину от коронавируса

Президент страны готов первым испытать её на себе.

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Фото © Pixabay

Испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции пройдут на Филиппинах. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Филиппины являются одной из важных стран — партнёров России по вакцине от коронавируса, — приводит его слова фонд.

Он уточнил, что РФПИ готов провести испытания на Филиппинах уже в августе.

В Центре Гамалеи заверили, что российская вакцина от коронавируса не может навредить организму

Директор учреждения отметил, что у участников испытаний появлялся лишь небольшой дискомфорт в виде повышенной температуры.

Президент страны Родриго Дутерте в телеобращении к гражданам сообщил, что готов первым испытать на себе российскую вакцину. Он добавил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным объём поставок препарата, а также то, как будут проходить клинические испытания.

Напомним, сейчас идёт подготовка к регистрации вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Её клинические испытания завершены. Ранее стало известно, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной для россиян.

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