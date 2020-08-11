Ликвидаторы последствий взрыва в Бейруте нашли 20 контейнеров с опасными веществами

В порту Бейрута находится 20 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами. Их обнаружили французские эксперты, работающие над ликвидацией последствий взрывов в столице Ливана, сообщает Associated Press.

Отмечается, что в контейнерах находится легковоспламеняющаяся жидкость, а также батареи и другие вещества, которые могут взорваться. Ликвидаторы обнаружили, что один из контейнеров протекает.