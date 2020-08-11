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Ликвидаторы последствий взрыва в Бейруте нашли 20 контейнеров с опасными веществами

Один из них протекает.

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Фото © ТАСС / Marwan Tahtah / APA Images via ZUMA Wire

В порту Бейрута находится 20 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами. Их обнаружили французские эксперты, работающие над ликвидацией последствий взрывов в столице Ливана, сообщает Associated Press.

Отмечается, что в контейнерах находится легковоспламеняющаяся жидкость, а также батареи и другие вещества, которые могут взорваться. Ликвидаторы обнаружили, что один из контейнеров протекает.

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В здании на момент происшествия находилось около 260 пациентов и 200 сотрудников.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены. 8 августа в центре ливанской столицы начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств. Накануне стало известно, что правительство страны в полном составе ушло в отставку.

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