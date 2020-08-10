Ливанские военные вытеснили всех протестующих из центра Бейрута

Ливанские военные восстановили контроль над центром Бейрута и вытеснили протестующих с площадей и улиц, прилегающих к парламенту, сообщает РИА "Новости".
Столкновения между демонстрантами и полицией возобновились в Бейруте — видеоСтражи порядка распыляют слезоточивый газ.
На помощь прибыли дополнительные подразделения армии, и только после этого удалось разогнать демонстрантов.
Демонстранты в Бейруте установили в центре города виселицу — видеоУ протестующих есть разные мнения о том, как следует поступить с властями.
В настоящее время войска по-прежнему находятся на площади Павших и в других районах Бейрута.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены. 8 августа в центре Бейрута, у здания парламента, начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств Ливана. 9 августа несколько членов кабмина подали в отставку. А сегодня правительство ушло в неё всем составом.