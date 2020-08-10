Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Ливанские военные вытеснили всех протестующих из центра Бейрута

Это удалось сделать только после прибытия подкрепления.

400
Post cover

Фото © Twitter/ Timour Azhari

Ливанские военные восстановили контроль над центром Бейрута и вытеснили протестующих с площадей и улиц, прилегающих к парламенту, сообщает РИА "Новости".

Столкновения между демонстрантами и полицией возобновились в Бейруте — видео

Стражи порядка распыляют слезоточивый газ.

На помощь прибыли дополнительные подразделения армии, и только после этого удалось разогнать демонстрантов.

Демонстранты в Бейруте установили в центре города виселицу — видео

У протестующих есть разные мнения о том, как следует поступить с властями.

В настоящее время войска по-прежнему находятся на площади Павших и в других районах Бейрута.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены. 8 августа в центре Бейрута, у здания парламента, начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств Ливана. 9 августа несколько членов кабмина подали в отставку. А сегодня правительство ушло в неё всем составом.

Выбор редакции

Loading...