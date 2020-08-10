МИД РФ пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов

Россия традиционно зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Словакии, заявили в МИД РФ.
— Традиционно последует зеркальный ответ, — приводит ТАСС комментарий ведомства.
Как заявили в словацком дипведомстве, деятельность российских дипломатов якобы "нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях". Якобы это сотрудники российских спецслужб.
Британские спецслужбы обвинили "русских хакеров" в попытке похитить данные о вакцине от коронавирусаРечь идёт о кибергруппировке APT29, которая, как считают в Лондоне, "почти наверняка" является частью российских разведструктур.
Ранее братиславские СМИ сообщали о том, что Словакия готовится к высылке россиян по подозрению в шпионаже. Их объявили персонами нон грата ещё 6 августа.