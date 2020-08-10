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МИД РФ пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов

Власти республики заявили, что их деятельность "нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях".

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Россия традиционно зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Словакии, заявили в МИД РФ.

Традиционно последует зеркальный ответ, — приводит ТАСС комментарий ведомства.

Как заявили в словацком дипведомстве, деятельность российских дипломатов якобы "нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях". Якобы это сотрудники российских спецслужб.

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Речь идёт о кибергруппировке APT29, которая, как считают в Лондоне, "почти наверняка" является частью российских разведструктур.

Ранее братиславские СМИ сообщали о том, что Словакия готовится к высылке россиян по подозрению в шпионаже. Их объявили персонами нон грата ещё 6 августа.

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