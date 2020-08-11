"Защищает саму себя". Пушков объяснил, почему Германия не откажется от "Северного потока - 2"

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Германия не намерена отказываться от строительства газопровода "Северный поток - 2", несмотря на все угрозы, исходящие со стороны США.

Он отметил, что Берлин и Вашингтон вступили в беспрецедентно глубокий конфликт, поскольку США угрожает не только предпринимателям, но и государственным структурам, а Германия готовит ответ.

- Защищая "Северный поток - 2", Германия защищает, прежде всего, саму себя. И это делается не потому, что в Германии очень сильны пророссийские настроения, - подчеркнул Пушков в интервью "Российской газете".

Сенатор пояснил, что в проект вложены миллиарды долларов, к тому же, газопровод должен стать крупнейшим распределительным центром в Европе. Кроме того, по его мнению, Берлин устал от агрессивной политики Вашингтона.

Пушков добавил, что Германия не откажется от "Северного потока - 2" по двум причинам: первая чисто политическая, испортившиеся отношения двух стран, а вторая - это грядущие выборы в США. Если сейчас приостановить строительство, то в дальнейшем оно может уже никогда не возобновиться.