Пощёчина европейцам. СМИ прокомментировали угрозы США Германии из-за "Северного потока — 2"

Угрозы США ввести санкции в отношении порта Германии из-за строительства газопровода "Северный поток — 2" немецкое издание Handlesblatt назвало пощёчиной европейцам.

Издание отмечает, что США, прикрываясь антироссийскими лозунгами, создают все условия, чтобы европейцы отказались от строительства "Северного потока — 2". При этом Вашингтон сам покупает российскую нефть после того, как прекратились поставки из Венесуэлы.

— Можно ли терпеть подобное от американцев? США вот уже несколько лет усиливают своё давление на Европу. В их решимости предотвратить введение в строй "Северного потока — 2" нет ни малейших сомнений, — сообщает Handelsblatt.

В статье говорится, что часть немецкого истеблишмента призывает ввести против США ответные санкции. Например, импортную пошлину на поставки газа. Однако Берлину не хватает решимости для раскручивания санкционной спирали. При этом подчёркивается, что самый бесперспективный путь для Европы — это ничего не предпринимать и ждать следующей провокации из США.