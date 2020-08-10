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Синоптики пообещали Москве продолжительное похолодание

На этой неделе европейскую часть России накроет северный циклон.

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Фото © Unsplash

Европейскую часть России, в том числе и столицу, ожидает похолодание с 11 по 15 августа, сообщает Росгидрометцентр.

Циклон, который вызовет похолодание во многих регионах страны, будет двигаться с севера на юг и принесёт с собой дожди. Первыми под его влияние попадут жители северо-запада и центра России. С 11 по 13 августа в СЗФО ожидается температура ниже нормы: от плюс 10 до 19 градусов Цельсия. Во второй половине недели столбики термометров повысятся до 22 градусов. В Ярославской и Владимирской областях местами пройдут ливни. Ночью 11 августа температура воздуха в Костромской области опустится до плюс четырёх градусов.

Всю неделю в Москве и Московской области будут идти дожди. Со вторника температура воздуха в столице и Подмосковье начнёт понижаться. В среду ожидается до 18–19 градусов тепла, а в четверг — до +17 градусов.

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Как долго в Москве будет такая некомфортная погода, синоптики сказать не могут.

Тёплая погода сохранится в первой половине недели в двух федеральных округах России: Южном и Северо-Кавказском. Но с 13 августа там также ожидается небольшое похолодание. В Ростовскую и Волгоградскую области 12 и ночью 13 августа придут сильные дожди, гроза, град и ветер до 20 метров в секунду. Такая же погода ждёт и территории Северного Кавказа, за исключением Дагестана и Ставропольского края.

Ранее Лайф рассказывал, в каких регионах страны температура вскоре опустится до сентябрьских показателей.

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