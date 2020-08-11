При аварии на нефтепроводе в Хабаровском крае в озеро вытекло более 120 тонн топлива

В результате разгерметизации нефтепровода Оха — Комсомольск-на-Амуре в озеро Голое в Хабаровском крае попало более 120 тонн нефти. Об этом сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

— На рельеф местности вытекло более 120 тонн нефти, загрязнено 1700 квадратных метров почв, 70 тысяч квадратных метров вод озера Голое, — сказано в сообщении.

Инцидент произошёл в середине июля. В ходе проверки прокуратуры были выявлены системные нарушения при эксплуатации нефтепровода, который принадлежит компании "Роснефть-Сахалинморнефтегаз". В отношении неё возбуждено административное дело.

Также было принято решение прекратить эксплуатацию нефтепровода.

Росприроднадзор проводит расчёт суммы ущерба. Последствия разлива устраняются.