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При аварии на нефтепроводе в Хабаровском крае в озеро вытекло более 120 тонн топлива

Эксплуатация нефтепровода прекращена.

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Фото © Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

В результате разгерметизации нефтепровода Оха — Комсомольск-на-Амуре в озеро Голое в Хабаровском крае попало более 120 тонн нефти. Об этом сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

На рельеф местности вытекло более 120 тонн нефти, загрязнено 1700 квадратных метров почв, 70 тысяч квадратных метров вод озера Голое, — сказано в сообщении.

Инцидент произошёл в середине июля. В ходе проверки прокуратуры были выявлены системные нарушения при эксплуатации нефтепровода, который принадлежит компании "Роснефть-Сахалинморнефтегаз". В отношении неё возбуждено административное дело.

Росприроднадзор назвал предварительную причину аварии на ТЭЦ в Норильске

По делу о ЧП задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель.

Также было принято решение прекратить эксплуатацию нефтепровода.

Росприроднадзор проводит расчёт суммы ущерба. Последствия разлива устраняются.

Ранее сообщалось, что место разлива находится в труднодоступном районе.

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