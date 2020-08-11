Впервые с апреля в России за сутки выявлено менее 5 тысяч новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 4945 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Это минимальное значение с 23 апреля, когда было выявлено 4774 случая. Общее же число зарегистрированных случаев достигло 897 599.

— Впервые с 23 апреля количество заболевших не превышает 5 тысяч! За последние сутки в России выявлено 4945 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1403 случая (28,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

За сутки жертвами CoViD-19 стали 130 человек. Общее количество жертв этого заболевания достигло 15 131. Выздоровело за сутки 6494 человека. Общее количество переболевших теперь составляет 703 175 человек.