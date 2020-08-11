Промахнулся на десятилетия. Трамп назвал пандемию 1918 года причиной окончания Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп назвал эпидемию испанки, бушевавшую в мире с 1918 по 1920 год, возможной причиной окончания Второй мировой войны (1939–1945 гг.). Американский лидер в очередной раз позабыл школьную программу, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его спросили на брифинге, требовал бы он отставки Барака Обамы, если во время его президентства в США умерло столько же человек, сколько погибло из-за коронавируса — 160 тысяч американцев. Трамп заверил, что точно так не поступил бы, и отметил, что нынешние власти сделали всё возможное и не допустили более масштабной трагедии — "1,5 или 2 млн умерших" от CoViD-19 в стране.

— В 1917 году началась великая пандемия. Это было определённо ужасно. Погибло от 50 до 100 миллионов человек. И это, вероятно, положило конец Второй мировой войне. Все солдаты заболели. Это была ужасная ситуация, — добавил президент США.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечала, что интенсивность и скорость распространения пандемии испанки в 1918 году были почти невообразимыми. Точные данные неизвестны. Есть разные версии. Согласно одной из них, тогда гриппом заразилось около 550 млн человек, что составляло треть населения планеты. Число жертв испанки могло достичь 50 миллионов человек — почти втрое больше количества погибших в Первой мировой войне (17 млн человек).