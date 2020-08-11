На границе Казахстана задержан россиянин с крупной партией наркотиков

Казахские пограничники задержали гражданина России, пытавшегося провезти партию наркотиков через границу двух стран. Как об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ), задержание проходило 7 августа в автомобильном пункте пропуска "Каракога" при выезде из Казахстана в Россию. Мужчина спрятал в машине вещество растительного происхождения со специфическим запахом.
— Результаты экспертизы показали, что выявленным наркотическим веществом является гашиш общим весом около 400 грамм, — сказано в записи.
Компетентные органы начали досудебное расследование по данному делу.
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