На границе Казахстана задержан россиянин с крупной партией наркотиков

Казахские пограничники задержали гражданина России, пытавшегося провезти партию наркотиков через границу двух стран. Как об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ), задержание проходило 7 августа в автомобильном пункте пропуска "Каракога" при выезде из Казахстана в Россию. Мужчина спрятал в машине вещество растительного происхождения со специфическим запахом.